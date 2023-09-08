Хинштейн сообщил о подготовке поправок об обезличивании данных

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Минцифры подготовил поправки к законопроекту об обезличивании персональных данных, которые предусматривают установление порядка того, как будет происходить процесс обезличивания. Об этом сообщил 8 сентября глава комитета Александр Хинштейн.

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Накануне президент Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие закона в осеннюю сессию. Исполнить поручение предписано до 15 декабря. В настоящее время законопроект принят в первом чтении. Ответственным при рассмотрении документа назначен IT-комитет Госдумы.

Законопроект предусматривает установление порядка обезличивания персональных данных и получения согласия на их обработку. Он также предполагает уточнение полномочий Роскомнадзора по утверждению требований и методов обезличивания персональных данных. Согласно инициативе, у россиян после ее принятие будут запрашивать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей.