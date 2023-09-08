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Захарова отреагировала на предложение ООН по зерновой сделке

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение ООН пойти на условия Москвы для восстановления зерновой сделки, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова отреагировала на предложение ООН по зерновой сделке
© РИА Новости

«Такие же заверения давались и ранее. Эти инструменты должны заработать. На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», — сказала представитель ведомства.

В Госдуме высказались об альтернативах зерновой сделке

Ранее стало известно содержание письма генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.

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