Захарова отреагировала на предложение ООН по зерновой сделке

«Такие же заверения давались и ранее. Эти инструменты должны заработать. На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», — сказала представитель ведомства.

Ранее стало известно содержание письма генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.