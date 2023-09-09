Путин поздравил Таджикистан с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан», — говорится в ней.

Путин отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития, а также играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

Он добавил, что российско-таджикские отношения строятся на основе принципов стратегического партнерства и союзничества, сотрудничество между странами расширяется.

День независимости Республики Таджикистан — главный национальный праздник Таджикистана, который отмечается ежегодно 9 сентября. Независимость Таджикистан получил 9 сентября 1991 года.