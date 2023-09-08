Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, самолет дипломата приземлился в международном аэропорту им. Индиры Ганди.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что министр выступит в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита «Группы двадцати» (G20). Представитель Кремля отметил, что всю работу на этой встрече будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

6 сентября агентство Bloomberg сообщало, что страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту.