Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала чушью утверждения о российских выборах, в том числе в новых регионах, которые постоянно транслируют западные СМИ, политологи и должностные лица.

На брифинге в информационном центре ЦИК она зачитала выдержки одной из британских газет о том, что жители новых регионов якобы не заинтересованы в выборах. Она также привела высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что итоги выборов будут сфабрикованы.

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"Подобного свойства высказывания, тем более из уст многочисленных бюрократов, они звучат постоянно, ничего удивительного в этом нет, мы готовы", - отметила Памфилова.

По ее словам, "они не пишут о том, что как раз находятся под обстрелами эти территории, мирное население, со стороны укронацистов, не пишут о бесконечных терактах и провокациях".

Памфилова также заметила, что "целый ряд политологов в США утверждают, что почти половина участвующих в выборах кандидатов не имеют отношения к новым регионам", а для увеличения явки якобы будут привлечены правоохранительные органы и трудовые мигранты из Средней Азии.

"Читать всю эту чушь дальше невозможно", - резюмировала Памфилова.

Попытки дискредитации

Как отметил на брифинге в Общественной палате РФ представитель Российской ассоциации политической науки, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в четверг и пятницу наблюдается рост числа дискредитирующих сообщений о выборах. Он указал, что накануне во время визита в Киев с заявлениями, дискредитирующими российские выборы, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Представители ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, руководство БДИПЧ ОБСЕ сделали аналогичное заявление, направленное против выборов в России", - отметил политолог.