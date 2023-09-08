За региональными выборами в РФ наблюдают почти 219 тыс. человек

"За региональными выборами наблюдают почти 214 тыс. человек. 14 из 20 партий, кто участвует в выборах, своих наблюдателей направили. Лидирует "Единая Россия" - около 50 тыс. наблюдателей, далее КПРФ - почти 20 тыс., затем ЛДПР - 8 тыс., "Справедливая Россия - За правду" - тоже 8 тыс. и "Новые люди" - почти 7 тыс. То есть все парламентские партии идут в ногу друг с другом", - заявила глава ЦИК РФ.