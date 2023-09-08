На избирательные участки в России аккредитованы более семи тысяч журналистов
В этом году на избирательные участки в России аккредитованы 7354 журналиста от 1673 СМИ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге в пресс-центре «Россия сегодня» 8 сентября.
При этом в информцентр ЦИК аккредитовано 983 журналиста из 45 СМИ, сообщила Памфилова.
«Есть и плюсы, и минусы от прямой трансляции. Не все (журналисты. — Прим. ред.) добираются физически, многие в режиме прямой трансляции предпочитают работать», — отметила глава ЦИК.
В России стартовал первых их трех дней голосования на выборах 2023 года. Россиянам предстоит в том числе избрать руководителей субъектов РФ, депутатов заксобраний, муниципальных представительных органов, а также четырех депутатов Госдумы. В большинстве регионов выборы продлятся три дня, с 8 по 10 сентября, за исключением пяти субъектов, где голосование будет длиться один или два дня. 10 сентября состоится единый день голосования.
Всего состоится более четырех тысяч избирательных кампаний в 85 регионах, ранее сообщали в ЦИК. Потенциально проголосовать могут около 67 миллионов избирателей. Наряду с обычным в 25 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Будет замещено свыше 33 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.