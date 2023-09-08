Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Глава ЦИК Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
«Ну что, вот видите в режиме реального времени. Там, где нули — значит там двухдневное или однодневное голосование, где голосование пока не идёт», — цитирует РИА Новости Памфилову.
Ранее она рассказала, что избирательные участки открылись в 54 российских регионах.