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Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
© RT на русском

«Ну что, вот видите в режиме реального времени. Там, где нули — значит там двухдневное или однодневное голосование, где голосование пока не идёт», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Ранее она рассказала, что избирательные участки открылись в 54 российских регионах.