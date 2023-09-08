Захарова рассказала об отношениях с западными коллегами после начала СВО

Контакты по объективным причинам были сокращены. Невозможно поддерживать отношения на прежнем уровне с людьми, выступающими за поставку вооружений, из которых убивают наших сограждан, и при этом делающими это, как они же утверждают, осознанно. Тем не менее рабочие отношения мы сохраняем. Кроме того, вы сами видите, на брифинги у нас подключаются журналисты из всех стран мира, — сказала Захарова.