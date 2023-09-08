В МИД РФ упрекнули Армению за попытку отвернуться от Москвы

Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. С такой позицией выступило российское Министерство иностранных дел (МИД).

«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале МИД РФ.

Представители министерства добавили, что Россия является главным инвестором в экономику Армении, поэтому последней выгодно поддерживать со страной здоровые отношения

Армения начала проявлять антироссийские настроения после того, как ее премьер-министр Никол Пашинян обвинил РФ в провале миссии на Нагорном Карабахе. При этом Россия не согласна с данными тезисами.