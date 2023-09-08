Захарова назвала провокацией задержание Геворкяна и Бадаляна в Армении
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией задержание в Армении журналиста Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна. Об этом она сказала в своем приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване, которое опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.
По словам Захаровой, провокация может быть направлена на срыв мероприятия. Представитель отметила, что тренд в медиаполе Армении на обвинение России во всех бедах государства не соответствует традиционно дружественному характеру общения между двумя народами.
«Ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях», — заявила она.
Захарова также напомнила и о случаях внесения в черные списки российских политологов и медиаменеджеров, которые высказывали свое частное мнение.
Напомним, что 7 сентября Геворкяна и Бадаляна задержали в Горисе. Как заявляла адвокат журналиста, их подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Сейчас они находятся в следственном комитете.