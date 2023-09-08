Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией задержание в Армении журналиста Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна. Об этом она сказала в своем приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване, которое опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам Захаровой, провокация может быть направлена на срыв мероприятия. Представитель отметила, что тренд в медиаполе Армении на обвинение России во всех бедах государства не соответствует традиционно дружественному характеру общения между двумя народами.

«Ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях», — заявила она.

Захарова также напомнила и о случаях внесения в черные списки российских политологов и медиаменеджеров, которые высказывали свое частное мнение.