ЦИК будет оперативно требовать блокировки сайтов с фейками о выборах

Над блокировкой сайтов с недостоверной информацией о выборах работают в онлайн-режиме, заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина в ходе брифинга о начале голосования 8 сентября.

На таких сайтах используют логотипы портала госуслуг и знаки Единого дня голосования, а также призывы зарегистрироваться. С их помощью собирают персональные данные граждан.

«Понятно, что на такие действия нужно реагировать жестко и незамедлительно», — сказала Бударина.

У избирательных комиссий есть возможность обращаться с представлением о блокировке недостоверных информресурсов, когда такая информация предоставляет определенную угрозу.

«С нашей стороны подобные действия будут осуществлены в самое ближайшее время», — сообщила секретарь ЦИК.

Гражданам она посоветовала быть аккуратными и внимательными, чтобы распознавать такие сайты.