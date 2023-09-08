Захарова заявила об однобокой информации о России в инфополе Армении

"Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами", - подчеркнула дипломат.