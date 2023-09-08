Захарова заявила об однобокой информации о России в инфополе Армении

Захарова заявила, что в инфополе Армении превалирует однобокая информация о России
Информационное пространство Армении в последнее время отличается отчетливой тенденцией на распространение однобоких и негативных сообщений о России, что не может удовлетворить ни одну из сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. Видео приветствия размещено в Telegram-канале российского дипведомства.
"Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа.