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Лавров встретился в Дакке с премьером Бангладеш

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приняла министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров встретился в Дакке с премьером Бангладеш
© РИА Новости

"В Дакке Сергея Лаврова принимает премьер-министр Бангладеш", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипломата. Запись сопровождается фотографией.

Лавров прибыл в Бангладеш накануне с первым визитом. В четверг министр провел переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

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