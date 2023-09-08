Лавров встретился в Дакке с премьером Бангладеш
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приняла министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Дакке Сергея Лаврова принимает премьер-министр Бангладеш", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипломата. Запись сопровождается фотографией.
Лавров прибыл в Бангладеш накануне с первым визитом. В четверг министр провел переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.