$98.20+0.35105.28+0.20

Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму

Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке.

Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален», — сказал Пушков.

Ранее Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.

Также Маск заявил, что Starlink создавался не для войны.