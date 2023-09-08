В России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы

Россия никогда не вмешивалась в канадские выборы, подобные обвинения не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, передает ТАСС.

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Так он отреагировал на решение Канады провести публичное расследование возможного вмешательства иностранных государств, включая Россию, в избирательные и общественные процессы страны. Дипломат подчеркнул, что Канада никогда не предоставляла доказательств участия Москвы в ее внутренних делах.

По его словам, подобные «теории заговора» не имеют ничего общего с реальностью. «Всем наблюдателям очевидно, что обвинения в адрес неких зарубежных сил во вмешательстве — удобный инструмент в политических играх внутри "оттавского пузыря"», — заявил Степанов.