ЛДПР запускает общественный штаб наблюдений за ходом голосования

ЛДПР разработала систему защиты результатов выборов и запускает с 8 по 10 сентября работу общественного штаба наблюдений за ходом голосования "ЛДПР. Кольчуга". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Окончательные итоги выборов зависят не только от того, как проголосуют избиратели. Часто они определяются тем, как участники политического процесса смогут защитить свой результат. Понимая это, ЛДПР разработала систему защиты результатов выборов и запускает общественный штаб наблюдений за ходом голосования "ЛДПР. Кольчуга", который будет работать с 8 по 10 сентября", - рассказал руководитель штаба, куратор региональных избирательных кампаний ЛДПР в единый день голосования - 2023 Владимир Кошелев.

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По словам депутата, принципиальная особенность штаба заключается в наличии уникальной экспертизы, сделанной на основе данных ЦИК и региональной социологии. Он также отметил, что впервые в истории российской политики результаты голосования проанализирует искусственный интеллект - политический алгоритм "Жириновский".

"Работа системы "ЛДПР. Кольчуга" повысит легитимность выборов и послужит укреплению доверия граждан к избирательному процессу и к государству в целом", - заключил Кошелев.

В пресс-службе либерал-демократов пояснили, что система "ЛДПР. Кольчуга" - многоуровневая. "На переднем крае борьбы за чистоту выборов находятся хорошо подготовленные наблюдатели, задача которых - фиксировать нарушения и передавать информацию о них в инцидент-центр, который функционирует на двух уровнях - региональном и федеральном. Юридический блок анализирует информацию и обеспечивает правовую реакцию: жалобы в избирательные комиссии различных уровней, вплоть до ЦИК РФ, взаимодействует с правоохранительными и судебными органами", - говорится в сообщении.