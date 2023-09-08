Захарова высмеяла изменения в приказе Минобразования Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в приказе №1022 Минобразования Украины. Комментарий она написала в своем Telegram-канале.

Как сообщила дипломат, наименование «Российская Федерация», которое до этого было написано полностью строчными буквами, следует заменить на начинающееся с прописных букв. А слово «Типовой» следует заменить словом «типовой», говорится в документе.

«Мне кажется, не хватает фразы в конце: "Но это не точно"», — добавила Захарова.