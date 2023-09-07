Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере. Комментарий она написала в своем Telegram.
«В новости не хватает главного: а куда?» — задалась вопросом дипломат.
О том, что США решили передислоцировать силы и технику в Нигере, а также вывести часть неосновного персонала «из соображений безопасности» после переворота, ранее сообщал Reuters. До передислокации в западноафриканской стране находилось 1100 американских военнослужащих.
Lenta.ru: главные новости