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Захарова назвала дезинформацией расследование о «шпионаже» дипмиссии в Кишиневе

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в молдавских СМИ, посвященные проводимому в отношении российской дипмиссии в Кишиневе расследованию. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

МИД прокомментировал расследование Молдавии о «шпионаже» посольства РФ
© РИА Новости

Журналисты обратились к Захаровой с просьбой прокомментировать опубликованное в среду, 6 сентября, молдавским бюро радио «Свободная Европа» «расследование» о якобы «продолжающейся шпионской деятельности» российского посольства в Молдавии.

Дипломат ответила, что подобные расследования «являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений».

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Захарова уточнила, что авторы опусов такого типа подменяют понятия, осознанно подтасовывают факты.

По ее оценке, цель шпионских скандалов заключается в том, чтобы подготовить почву для новых антироссийских действий.

В июле 2023 года, напомнила дипломат, после подобного расследования из Молдавии были высланы 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Захарова выразила надежду на то, что власти страны не примут опрометчивые решения на фоне фейковой информации.

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