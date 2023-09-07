МИД прокомментировал расследование Молдавии о «шпионаже» посольства РФ

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в молдавских СМИ, посвященные проводимому в отношении российской дипмиссии в Кишиневе расследованию. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Журналисты обратились к Захаровой с просьбой прокомментировать опубликованное в среду, 6 сентября, молдавским бюро радио «Свободная Европа» «расследование» о якобы «продолжающейся шпионской деятельности» российского посольства в Молдавии.

Дипломат ответила, что подобные расследования «являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений».

Захарова уточнила, что авторы опусов такого типа подменяют понятия, осознанно подтасовывают факты.

По ее оценке, цель шпионских скандалов заключается в том, чтобы подготовить почву для новых антироссийских действий.

В июле 2023 года, напомнила дипломат, после подобного расследования из Молдавии были высланы 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.