РФ запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков» на 26 сентября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил зампостоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва "Северных потоков" — открытое заседание СБ ООН», — написал он.
По словам Полянского, на заседании РФ «будет продолжать выводить западников на чистую воду».
Начало мероприятие запланировано на 22:00 по московскому времени.
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