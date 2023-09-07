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РФ запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков» на 26 сентября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил зампостоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

РФ запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

«Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва "Северных потоков" — открытое заседание СБ ООН», — написал он.

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По словам Полянского, на заседании РФ «будет продолжать выводить западников на чистую воду».

Начало мероприятие запланировано на 22:00 по московскому времени.

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