Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский .

25 августа стало известно о том, что следствие склоняется к тому, что след от подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ведет на Украину, доказательств причастности России к взрывам нет. Об этом написало германские ZDF и Der Spiegel, ссылаясь на данные следствия. Отмечается, что в центре внимания следователей по-прежнему экипаж парусной яхты «Андромеда». Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.