Захарова прокомментировала встречу Блинкена и Кулебы в «Макдоналдсе»

Захарова напомнила, что ранее плохиши продавали свою страну за «целую бочку варенья да целую корзину печенья».

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В настоящее время, заметила она, предателям хватает кулька жареной картошки и пирожка с вареной ягодой.

Всем, кто еще желает продать Родину, отметила дипломат, следует обратить внимание на значительное снижение цен.