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Захарова прокомментировала встречу Блинкена и Кулебы в «Макдоналдсе»

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала в своем Telegram-канале встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы в киевском «Макдоналдсе».

Захарова прокомментировала встречу Блинкена и Кулебы в «Макдоналдсе»
© РИА Новости

Захарова напомнила, что ранее плохиши продавали свою страну за «целую бочку варенья да целую корзину печенья».

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6136

В настоящее время, заметила она, предателям хватает кулька жареной картошки и пирожка с вареной ягодой.

Всем, кто еще желает продать Родину, отметила дипломат, следует обратить внимание на значительное снижение цен.

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Свою публикацию Захарова сопроводила фотографией, на которой Блинкен и Кулеба вдвоем держат поднос, на котором лежат кулек с картофелем фри и пирожок.

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