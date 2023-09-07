Захарова прокомментировала встречу Блинкена и Кулебы в «Макдоналдсе»
Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала в своем Telegram-канале встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы в киевском «Макдоналдсе».
Захарова напомнила, что ранее плохиши продавали свою страну за «целую бочку варенья да целую корзину печенья».
t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6136
В настоящее время, заметила она, предателям хватает кулька жареной картошки и пирожка с вареной ягодой.
Всем, кто еще желает продать Родину, отметила дипломат, следует обратить внимание на значительное снижение цен.
Свою публикацию Захарова сопроводила фотографией, на которой Блинкен и Кулеба вдвоем держат поднос, на котором лежат кулек с картофелем фри и пирожок.
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