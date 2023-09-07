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Лавров: на Восточноазиатском саммите избежали навязывания украинской тематики

Западные страны на Восточноазиатском саммите стремились всеми силами навязать украинскую тематику, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита
© РИА Новости

ВАС проходит в столице Индонезии одновременно с саммитом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На мероприятиях обсуждаются ключевые вопросы международной повестки.

Глава МИД подчеркнул, что «западный коллектив» вместе с рядом азиатских партнеров всячески пытался подорвать конструктивную работу саммита.

Запад, уточнил министр, под любыми предлогами пытался навязать украинскую тематику.

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Вместе с тем, пояснил Лавров, удалось эти попытки отставить и подтвердить, что ВАС будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня, в которую не входит урегулирование кризисных или конфликтных ситуаций.

Министр резюмировал, что мероприятие прошло в целом успешно благодаря огромной работе индонезийских специалистов.

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