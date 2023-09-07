Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита

Лавров: на Восточноазиатском саммите избежали навязывания украинской тематики
Западные страны на Восточноазиатском саммите стремились всеми силами навязать украинскую тематику, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.
ВАС проходит в столице Индонезии одновременно с саммитом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На мероприятиях обсуждаются ключевые вопросы международной повестки.
Глава МИД подчеркнул, что «западный коллектив» вместе с рядом азиатских партнеров всячески пытался подорвать конструктивную работу саммита.
Запад, уточнил министр, под любыми предлогами пытался навязать украинскую тематику.
Вместе с тем, пояснил Лавров, удалось эти попытки отставить и подтвердить, что ВАС будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня, в которую не входит урегулирование кризисных или конфликтных ситуаций.
Министр резюмировал, что мероприятие прошло в целом успешно благодаря огромной работе индонезийских специалистов.