Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита

Западные страны на Восточноазиатском саммите стремились всеми силами навязать украинскую тематику, рассказал глава МИД России Сергей Лавров . Об этом пишет ТАСС.

ВАС проходит в столице Индонезии одновременно с саммитом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На мероприятиях обсуждаются ключевые вопросы международной повестки.

Вместе с тем, пояснил Лавров, удалось эти попытки отставить и подтвердить, что ВАС будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня, в которую не входит урегулирование кризисных или конфликтных ситуаций.