Лавров назвал главную цель создания США AUKUS
НАТО проводит экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион и создает параллельные структуры, такие как QUAD, AUKUS, для сдерживания Китая и изоляции России. Об этом на пресс-конференции в Бангладеш заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Я думаю, если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники, по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, то мы поймем, конечно же, что это имеет одной из главных задач сдерживание Китая, изоляцию России в этом регионе, но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном», — сказал дипломат.
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