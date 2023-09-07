Лавров назвал главную цель создания США AUKUS

«Я думаю, если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники, по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, то мы поймем, конечно же, что это имеет одной из главных задач сдерживание Китая, изоляцию России в этом регионе, но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном», — сказал дипломат.