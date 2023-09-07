Захарова допустила налаживание отношений между Москвой и Западом

В истории есть множество примеров, когда дипломатия прорастала даже через раскаленную и заряженную ужасом почву, заявила в интервью NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможном налаживании отношений между Россией и Западом. Она напомнила, как человечеству пришло осознание после Второй мировой войны, когда закладывались зачатки ООН.

После Второй мировой войны человечество прошло через несколько лет кромешного ада, когда сжигали людей в концлагерях, детей забирали практически в рабство, а из кожи людей делали абажуры, перчатки, дамские сумочки. Тогда казалось: вот он — конец света. Но потом пришло осознание, что такое нельзя допускать, нужно снова выходить к свету, — сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что человечество все-таки вспомнило о дипломатическом опыте. Она отметила, что идея создать ООН возникла еще до окончания Второй мировой войны, а дипломатия прорастала даже через раскаленную и заряженную ужасом почву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в области контроля над вооружениями в настоящий момент скорее плохая, поэтому необходимы переговоры как между Россией и США, так и при участии других стран, обладающих ядерным оружием, таких как Франция и Великобритания.

Песков также добавил, что Россия готова к диалогу и считает, что он жизненно необходим и в интересах не только Москвы и Вашингтона, но и всех остальных стран.