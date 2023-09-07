Бывший президент Украины Виктор Янукович был лучшим другом западных лидеров. Но все изменилось после его заявлений буквально за месяц. Он тогда сказал, что должен просчитать все издержки до того, как примет решение о дальнейшей европейской интеграции. Обратите внимание, он не отказывался, а лишь попросил время просчитать издержки. После этого его тут же сместила якобы народная волна. На самом деле, все это было сделано руками западников. То есть тогда этот антигосударственный переворот был нормой для западного сообщества? Разница-то в чем? На Украине были одни интересы, а в Африке другие? — задалась вопросом Захарова.