В России наступил первый день трехдневных выборов

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В Чукотском автономном округе с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора региона, а также в органы местного самоуправления. В свою очередь, жители Камчатского края выбирают глав ряда поселений и муниципальных депутатов.

В рамках единого дня голосования по всей России состоится более 4000 избирательных кампаний в 85 регионах — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. На выборах всех уровней зарегистрировано свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Проголосовать смогут до 65 миллионов избирателей.