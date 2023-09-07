Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Народную Республику Бангладеш. Самолет главы МИД РФ приземлился в международном аэропорту столицы страны - Дакки, передает корреспондент ТАСС.

В Бангладеш Лавров прилетел из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщала на брифинге, что программа визита министра включает встречу с премьером страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

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На Смоленской площади сообщили, что в ходе запланированных контактов стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

В прошлый раз главы МИД РФ и Бангладеш встречались в июле 2021 года в Ташкенте на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Давний партнер

В МИД подчеркнули, что Дакка - давний и надежный партнер Москвы в Южной Азии. В прошлом году исполнилось 50 лет со дня установления дипотношений между двумя странами.

Поступательно развивается политический диалог, в том числе на высшем уровне. Так, 15 июня 2019 г. на полях пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе глава российского государства Владимир Путин встретился с занимавшим тогда пост президента Бангладеш Абудулом Хамидом, а в 2013 году в Москве прошли переговоры Путина с премьером республики Шейх Хасиной. Также поддерживаются контакты по парламентской линии, налажено продуктивное взаимодействие в ООН и других многосторонних структурах.

Бангладеш входит в группу друзей БРИКС. Дакка открыто давала понять, что готова войти в состав объединения, указали в МИД РФ, отметив, что эта тема может быть затронута в ходе предстоящих контактов.

Сотрудничество в экономике и образовании

Важную нишу в двустороннем взаимодействии занимает экономика. Как отметили в МИД РФ, в последние годы товарооборот двух стран стабильно превышает 2 млрд долларов. Основными статьями российского экспорта являются промышленное оборудование, металлы, минеральные удобрения и пшеница. В Россию из Бангладеш ввозятся готовая одежда и морепродукты. "В 2022 г. под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры объем нашей торговли сократился на 21,4% и составил 2 млрд 351,7 млн долларов", - отметили в дипведомстве. Меры по преодолению негативной тенденции предстоит выработать межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Одним из важнейших направлений сотрудничества является атомная энергетика. В 160 км от столицы Бангладеш по российскому проекту сооружается АЭС "Руппур" - первая в истории страны. В российском дипведомстве отметили, что ее запуск в эксплуатацию в 2024-2025 гг. будет означать выход бангладешской энергетики на качественно новый уровень развития.