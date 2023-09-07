Путин провел встречу с главой Мордовии

Президент РФ Владимир Путин в Кремле обсудил социально-экономическое развитие Мордовии с главой региона Артемом Здуновым. В планах местных властей - обеспечить лекарственную безопасность страны. Сейчас в Мордовии уже производятся субстанции для изготовления антибиотиков и противовирусных препаратов.

"Как дела?" - поинтересовался глава государства в начале встречи.

Видео дня

Губернатор в ответ заявил, что самое главное - рост промышленного потенциала в Мордовии в условиях специальной военной операции.

Здунов рассказал, как сам лично выезжает на предприятия ОПК.

"У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, - 100 процентов предприятий у нас загружено", - сообщил он.

Ключевыми отраслями в Мордовии также остаются тяжелое и химическое машиностроение, вагоностроение, электротехника, сельское хозяйство. Кроме того, развиваются инновационные производства - фармацевтика, отметил глава региона.

"С вашим участием мы открывали новое биотехнологическое предприятие. Сейчас стали производить субстанции для производства антибиотиков и противовирусных препаратов", - рассказал он президенту.

Власти Мордовии рассчитывают создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны. В этом году регион планирует войти в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы", Здунов.

"Это позволит нам обеспечить лекарственную безопасность страны. Тем более 16 миллиардов мы за короткий период вложили в фармацевтику, это одно из наших основных направлений", - пояснил губернатор.

В Мордовии также будет работать первая особая экономическая зона. "Она уже создана?" - спросил Путин. Губернатор рассказал, что пока только начали готовить территорию.

"Документы уже подготовлены, [направлены] в Минэкономразвития. Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал. Тем более такие темы, как радиоэлектроника, вплоть до радионавигационного оборудования, радиолокации - все будет производиться", - сообщил Здунов.

Губернатор также доложил и о финансово-экономической ситуации в регионе. Несколько лет назад у Мордовии были проблемы в этой сфере - размер госдолга был очень высоким, выплаты по части обязательств были просрочены, в результате на республику были наложены штрафные санкции. Сейчас такие ограничения сняты, а уровень госдолга и просроченной задолженности значительно снизился.

"За региональным бюджетом нужно посматривать", - посоветовал Путин. Здунов заметил, что для этого надо наращивать налоги. "Поэтому мы сразу нацелили экономику, чтобы был возврат", - сказал он.

По его словам, самое главное - это создавать высокооплачиваемые рабочие места, которые позволяют привлекать специалистов. Это в свою очередь дает приток кадров и помогает решить проблемы с демографией.

Отдельно губернатор упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе "самая большая концентрация таких учреждений".

"И трудоустройство после освобождения - тоже самое большое по сравнению с другими регионами", - отреагировал Путин.

Губернатор в свою очередь рассказал об успешном опыте региона в этой сфере.

"Просто загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь", - сообщил он.