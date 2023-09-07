Премьер Японии раскритиковал Россию и Китай

Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай за «силовой подход к смене статус-кво». Его слова, сказанные на Восточноазиатском саммите, приводит ТАСС.

Он заявил, что односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы неприемлемы в любой части мира, и Япония выступает против них. Кисида высказался за недопустимость милитаризации и действий по принуждению в Южно-Китайском море и «продолжающихся и активизирующихся действий» в Восточно-Китайском море, явно имея в виду Китай.

Также он в очередной раз обвинил Россию в контексте конфликта на Украине.

Кроме этого, Кисида упомянул сброс зараженной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», за что ее критикует Китай. Премьер-министр Японии заверил, что это происходит в соответствии с международными стандартами.