Путин поручил продумать разграничение ответственности за применение ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать, как разграничить ответственность за создание и применение нейросетей. Об этом сообщает на сайте Кремля.

« Правительству РФ рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», — указано в документе.

На этой неделе стало известно, что концерт с участием искусственного интеллекта впервые в мире состоится 10 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Симфонию №1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название «Космос», Большой симфонический оркестр исполнит вместе с нейросетью от Сбера на Приморской сцене Мариинского театра.