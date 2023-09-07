Памфилова: политическая зрелость партий выросла

Памфилова заявила, что политическая зрелость партий выросла
Партии, которые участвуют в выборах, понимают, с чем сейчас сталкивается Россия, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК 7 сентября.
По ее мнению, к выборам 2023 года невероятно выросла политическая зрелость практически всех партий. Они показали, что при всем политическом многообразии, разных взглядах, конкуренции, они едины в главном — отстаивании интересов государства.
Глава Центризбиркома считает, что так партии выражают понимание момента и того, с чем сейчас сталкивается Россия.
«Четко провели вот эту красную черту — когда ты за Россию, ты отодвигаешь на второй план все, что можно отодвинуть, чтобы достигнуть главного, или ты работаешь на ее разрушение. Вот эту красную черту никто не перешел», — подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что в этом году только ЦИК РФ акредитовал для работы на избирательных участках 1101 журналиста от 28 СМИ. А в информационный центр ЦИК аккредитованы 983 представителя от 45 СМИ.
«Итоговые данные об аккредитации уже обобщаются», — указала председатель Центризбиркома, отметив. что полную информацию представят 8 сентября.