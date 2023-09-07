Памфилова: политическая зрелость партий выросла

«Четко провели вот эту красную черту — когда ты за Россию, ты отодвигаешь на второй план все, что можно отодвинуть, чтобы достигнуть главного, или ты работаешь на ее разрушение. Вот эту красную черту никто не перешел», — подчеркнула Памфилова.