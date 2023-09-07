Спецслужбы США ведут переговоры по поводу устранения нового руководства Нигера, так как Вашингтон не устраивает смена власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.
«В Вашингтоне задумываются над тем, как не только затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, но и прибрать к рукам французское «наследство» в стратегически значимом Сахеле», - сообщило пресс-бюро СВР.
Подчеркивается, что властями США сейчас прорабатываются различные варианты «укрепления демократии» в Нигере.
Также отмечается, что представители американских спецслужб напрямую обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений.
Ранее издание Le Monde со ссылкой на французские источники сообщило, что руководство французской армии начало обсуждать с военными Нигера вывод части своих войск из страны.
В июле в Нигере произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.