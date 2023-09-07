«В Вашингтоне задумываются над тем, как не только затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, но и прибрать к рукам французское «наследство» в стратегически значимом Сахеле», - сообщило пресс-бюро СВР.