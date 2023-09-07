Китайская делегация приехала в Крым

«Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ. Мы всегда выступаем за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами», — написал Аксенов.