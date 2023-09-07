О передаче конфискованных средств ВСУ и планах Путина: главное из брифинга Пескова

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистами. Он рассказал об отношении российских властей к решению США передать конфискованные средства российских бизнесменов ВСУ и ближайших планах Владимира Путина.

Главное из заявлений представителя Кремля — в материале «Рамблера»

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О передаче средств российских бизнесменов на поддержку ВСУ

Пресс-секретарь подчеркнул, что решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кремле восприняли абсолютно негативно. Об этом сообщает ТАСС.

«Все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — сказал Песков.

По его словам, утверждение о том, что Вашингтон нашел обоснования для «продолжения этого беззакония», является юридическим нонсенсом. В дальнейшем такие действия так или иначе приведут к судебным разбирательствам, однако ни один случай незаконного удержания средств не останется без внимания.

Об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном

Решение США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном — очень плохая новость, отметил Песков. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля считает, что вся ответственность за такое решение будет лежать на Вашингтоне.

«Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями», — заявил Песков.

По его словам, территории, на которых будут использоваться снаряды, могут повторить историю Югославии.

О выступлении Путина на G20

Отдельное обращение президента Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Как сообщает РИА Новости, Песков отметил, что всю работу на мероприятии будет вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом на экспертном уровне сейчас ведется работа по согласованию документов.

О ближайших планах президента

По словам пресс-секретаря, 7 сентября Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет из открытого для СМИ сегодня на докладе у президента глава Мордовии. Традиционно президент продолжает заниматься региональными делами, составная часть каждого рабочего дня», — сказал представитель Кремля.

Также Песков пообещал, что в ближайшие дни Кремль опубликует график президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) — скорее всего, его обнародуют в субботу, 9 сентября. Пока в администрации согласовываются отдельные нюансы.

Говоря о выборах мэра Москвы, представитель президента рассказал, что Путин примет участие в голосовании.

«График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — цитирует его ТАСС.