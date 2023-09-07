В Кремле заявили о планах развивать отношения с КНДР без оглядки на других
Москва будет развивать связи с Северной Кореей без оглядки на мнение других государств, заявил 7 сентября журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля заявлял о намерении продолжать развитие отношений с КНДР, а в Белом доме сообщили о планах ввести санкции против Москвы и Пхеньяна за якобы усиление военно-технического сотрудничества.
«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед — Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», — цитирует ТАСС Пескова.
Делегация Минобороны России во главе с главой ведомства Сергеем Шойгу с 25 по 27 июля принимала участие в торжественных мероприятиях в честь 70-летия завершения Корейской войны 1950-1953 годов. Министр обороны, в частности, присутствовал на военном параде, прошедшем 27 июля на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.