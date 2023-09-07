Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО из-за ее критики в отношении законопроекта, который разрешает сплошные рубки в некоторых случаях при туристическом освоении Байкала.

В своем Telegram-канале он задался вопросом, нужно ли РФ членство в «политизированной организации».

Напомним, что в июле Госдума РФ приняла в первом чтении документ, который устанавливает перечень объектов, при постройке или реконструкции которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки леса. Позднее ЮНЕСКО призвала Россию не принимать этот законопроект, а также обозначила ряд требований, которые направлены на сохранение экосистемы Байкала. Там подчеркнули, что их выполнение позволит избежать внесения озера в список объектов, которые находятся под угрозой.

По мнению Толстого, двойные стандарты и лицемерие — главная линия международных организации в отношении России. Он отметил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии стартует очередная сессия ЮНЕСКО, на которой планируют критиковать Москву за освоение Байкала и Камчатки без разрешения.

«В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», — написал он.