Памфилова оценила решение о многодневном голосовании

"Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное - избиратель принял эту форму. По всем нашим социологическим опросам многодневное голосование оказалось очень востребованным, люди оценили удобство, возможность планировать свое время. Многие, кому не удавалось ходить на выборы, теперь могут прийти проголосовать, выбрав для себя удобный день и удобное время", - сказала Памфилова.