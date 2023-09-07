Памфилова оценила решение о многодневном голосовании

Памфилова заявила, что правильность решения о многодневном голосовании доказала сама жизнь
Решение о применении многодневной формы голосования оказалось правильным, жизнь это доказала. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
Она напомнила про первое многодневное голосование во время пандемии, когда россияне голосовали по вопросу о внесении поправок в действующую Конституцию РФ.
"Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное - избиратель принял эту форму. По всем нашим социологическим опросам многодневное голосование оказалось очень востребованным, люди оценили удобство, возможность планировать свое время. Многие, кому не удавалось ходить на выборы, теперь могут прийти проголосовать, выбрав для себя удобный день и удобное время", - сказала Памфилова.