Песков: Путин не станет обращаться к участникам саммита G20

Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [ Сергей Лавров », — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября.