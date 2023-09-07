В Крыму на довыборах в Госдуму будут работать более 1,6 тыс. наблюдателей

"На сегодняшний день срок подачи списков наблюдателей закончился, на 360 избирательных участков у нас заявилось 1 618 наблюдателей, в среднем четыре-пять человек на один участок. То есть мы можем смело говорить о гласности и открытости на этих выборах. Наблюдение будет всесторонним - 824 человека назначены пятью кандидатами и 794 наблюдателя от Общественной палаты Крыма", - сказала она, отметив высокий интерес к выборам со стороны наблюдателей.