В ЦИК заявили, что на членов избиркомов новых регионов оказывают давление

«Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас, еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день ... Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы», — поделилась председатель ЦИК.