Памфилова: более 1,2 млн человек планируют проголосовать дистанционно

"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 млн 200 тыс. человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", - сказала Памфилова.