Лавров указал на риски милитаризации АТР из-за проникновения НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения Североатлантического альянса. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении об участии Лаврова в саммите.

"Особое внимание уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом", - указали в ведомстве.

В дипведомстве также отметили, что в ходе обмена мнениями по ключевым вопросам повестки дня Азиатско-Тихоокеанского региона до партнеров была доведена "последовательная позиция России в поддержку укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе, обеспечения высокой динамики его развития".

"Акцентирована важность сохранения механизмов многостороннего сотрудничества, оперирующих в системе координат АСЕАН, в духе конструктивного неполитизированного диалога и созидательной кооперации на основе принципов консенсуса, взаимного уважения и учета интересов", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве констатировали, что в ходе мероприятия была подчеркнута важность наращивания практической работы в рамках Восточноазиатского саммита, "включая реализацию российских инициатив в сферах реагирования на эпидемические угрозы, развития туристической отрасли, налаживания устойчивых контактов между волонтерскими организациями в АТР".

"Российской стороной подтверждена нацеленность на формирование в регионе прочного каркаса межгосударственного сотрудничества через сопряжение потенциалов многосторонних механизмов, работающих в духе позитивного соразвития, включая укрепление конструктивного взаимодействия АСЕАН с ШОС и ЕАЭС", - заключили на Смоленской площади.

О саммите

Восточноазиатский саммит открылся сегодня в индонезийской столице Джакарте. Встречи в формате ВАС проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию на саммите представляет Лавров.