«Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США», — отметил дипломат.