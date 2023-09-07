$97.84+0.31105.08+0.17

В МИД РФ сообщили о невыдаче виз членам делегации России в Генассамблею ООН

Часть членов российской делегации в Генассамблею ООН не получили визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

В МИД РФ сообщили о невыдаче виз членам делегации в Генассамблею ООН
© Газета.Ru

Дипломат напомнил, что в прошлом был эпизод с невыдачей виз членам российской делегации со стороны США. Его повторения хотелось бы избежать, подчеркнул он.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва серьезно ответит Соединенным Штатам, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН. По ее словам, США злоупотребляют привилегией размещать штаб-квартиру организации и манипулируют визами для оказания давления на другие страны.

22 августа глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин говорил, что российской делегации пока не удалось получить американские визы, необходимые для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

8
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости