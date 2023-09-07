Слуцкий призвал спикера парламента Армении извиниться перед Захаровой

Спикер парламента Армении Ален Симонян грубо отреагировал на слова Захаровой о том, что ситуация в Лачинском коридоре вызвана признанием Ереваном Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. На просьбу прокомментировать это заявление, армянский политик парировал, что «не собирается отвечать какой-то секретарше какого-то ведомства», добавив, что это «не его уровень».

«Риторика Симоняна уже даже на грани хамства. Наш коллега явно перешел границы приличия во всех отношениях. Считаю, что спикер парламента Армении обязан объясниться и извиниться перед Марией Владимировной, а также перед всем Министерством иностранных дел России», — сказал «Парламентской газете» парламентарий.

Словесная перепалка между Захаровой и Симоняном началась, когда в одном из своих заявлений официальный представитель российского МИД обвинила Армению в ситуации, сложившейся вокруг Лачинского коридора. Спикер армянского парламента попытался переложить вину на российскую сторону, назвав слова Захаровой абсурдом. После чего во время брифинга Мария Владимировна заявила, что слова Симоняна «граничат с хамством». Ереванский чиновник не смог промолчать и, назвав Захарову «какой-то секретаршей», заявил, что не считает себя и нашего дипломата «людьми одного уровня».