Слуцкий призвал спикера парламента Армении извиниться перед Захаровой
Спикер армянского парламента, назвавший официального представителя МИД РФ Марию Захарову «какой-то секретаршей», должен извиниться не только перед ней, но и перед всем министерством. Такое мнение «Парламентской газете» высказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Спикер парламента Армении Ален Симонян грубо отреагировал на слова Захаровой о том, что ситуация в Лачинском коридоре вызвана признанием Ереваном Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. На просьбу прокомментировать это заявление, армянский политик парировал, что «не собирается отвечать какой-то секретарше какого-то ведомства», добавив, что это «не его уровень».
В защиту представительницы главного внешнеполитического ведомства нашей страны высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий, назвав слова Симоняна хамскими.
«Риторика Симоняна уже даже на грани хамства. Наш коллега явно перешел границы приличия во всех отношениях. Считаю, что спикер парламента Армении обязан объясниться и извиниться перед Марией Владимировной, а также перед всем Министерством иностранных дел России», — сказал «Парламентской газете» парламентарий.
Словесная перепалка между Захаровой и Симоняном началась, когда в одном из своих заявлений официальный представитель российского МИД обвинила Армению в ситуации, сложившейся вокруг Лачинского коридора. Спикер армянского парламента попытался переложить вину на российскую сторону, назвав слова Захаровой абсурдом. После чего во время брифинга Мария Владимировна заявила, что слова Симоняна «граничат с хамством». Ереванский чиновник не смог промолчать и, назвав Захарову «какой-то секретаршей», заявил, что не считает себя и нашего дипломата «людьми одного уровня».