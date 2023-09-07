Россия отказалась инициировать контакты с США

"У нас бывают не так редко, я бы сказал, контакты на рабочих уровнях по разным аспектам. Мы продолжаем, естественно, рассматривать весь комплекс вопросов, касающихся гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан. То есть это то, без чего нельзя обойтись во взаимоотношениях между государствами и правительствами. Но это, конечно, не работа по крупным вопросам. Там диалога нет", - отметил замминистра.