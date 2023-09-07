В МИД РФ высказались о передаче Вашингтоном снарядов с обедненным ураном Киеву

Передача Соединенными Штатами Америки снарядов с обедненным ураном киевскому режиму является преступным актом, ведущим к эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на региональном семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке.

"Комментарий простой - это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. <...> Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.