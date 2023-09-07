$97.84+0.31105.08+0.17

Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СМИ из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке на следующей неделе.

Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на ПМЭФ, не аккредитовывали в этом году», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал обсуждение мастер-планов ряда городов ДФО на ВЭФ-2023.

Также сообщалось, что пленарное заседание ВЭФ с участием Путина состоится 12 сентября.

1