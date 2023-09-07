Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СМИ из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке на следующей неделе.

Об этом информирует ТАСС.

«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на ПМЭФ, не аккредитовывали в этом году», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал обсуждение мастер-планов ряда городов ДФО на ВЭФ-2023.